"Мое лечение продолжается, но тяжелее всего позади. Каждый день становится лучше. Сейчас я уже дома.

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Почти сразу после того, как я получил травму, ко мне приехали родные. Сейчас провожу время с ними – мы выезжаем на кофе, смотрим фильмы, еще дома играю в Call of Duty: Warzone. Я искренне благодарен клубу, нашей команде и болельщикам за большую поддержку", – рассказал вингер официальному сайту клуба.

Напомним, что Сергей Гринь недавно вылетел минимум на месяц из-за досадной травмы. В его активе 5 матчей в Премьер-лиге в сезоне 2021/22, в которых воспитанник Шахтера забил 1 мяч.

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