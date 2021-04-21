Поражение Александрии от Зари в полуфинале Кубка Украины сезона 2020/21 станет роковой для Владимира Шарана.

Руководство александрийского клуба укажет на дверь Владимиру Шарану в конце текущего сезона, утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

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"Желто-черные" уступили Заре в полуфинале Кубка Украины и потеряли шансы одержать титул. Именно такая ​​задачу, по информации журналиста, стояла перед Шараном для сохранения работы.

Напомним, Владимир впервые работал во главе Александрии в 2010-2011 годах. Во второй раз он возглавил клуб летом 2013 года и сумел вывести его в Премьер-лигу в 2015-м. Под его руководством команда даже играла в групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2019/20.

К слову, сейчас подопечные Шарана расположились на 7 строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных баллов.

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