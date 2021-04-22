У наступному сезоні Олександрія зміниться до невпізнаваності. Разом з тренером команду покине низка гравців.

Останньою надією врятувати становище був Кубок України, звідки команда вилетіла напередодні. Без потрапляння у єврокубки на Олександрію чекає глобальна чистка, повідомляє Meta-ratings.

Олександрія попрощається з Шараном, – журналіст

За інформацією джерела, у більшості з футболістів, у яких 30 червня закінчуються контракти, вони не будуть пролонговані. Влітку термін угод закінчується у Юрія Паньківа, Павла Пашаєва, Дмитра Гречишкіна, Артема Гордієнка, Євгенія Банади, Валерія Лучкевича і Артема Сітала.

Підтверджує видання також інформацію про ймовірну відставку головного тренера Олександрії Володимира Шарана. Джерело стверджує, якщо це станеться, то головний кандидат на заміну – Сергій Ковалець.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України