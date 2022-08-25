Региональное аграрное дерби между Ингульцем и Александрией обещало пройти без эксцессов. Оба клуба находятся в едином телепуле, их тренеры относительно спокойны, а болельщиков на трибунах нет – правда, они собрались вокруг арены в Петровом. Впрочем, телезрителей подвело качество сигнала. В трансляции возникали проблемы с картинкой и звуком, что и не удивительно для старого перволигового стадиона.

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В футбольном плане матч оказался именно таким, как и ожидалось. Жара мешала игрокам проявить свои лучшие качества – скорости были низкими, а моментов возникало мало. В первом тайме реально интересным был всего один игровой отрезок, который длился с 22-й минуты по 25-ю.

Сначала Александрия заработала пенальти вследствие вбегания Кобзаря в штрафную и фола Кучера. Рыбалка уверенно реализовал 11-метровый. Сразу после этого Кобзарь снова влетел в штрафную и нанёс удар, но Билык парировал. Ингулец ответил выстрелом Запорожца с левого края штрафной в штангу. Вот и вся острота.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Александрии. На старте же второго тайма подопечные Юрия Гуры забили еще раз – это Цуриков отличился с передачи Викентия Волошина. 0:2! Данное взятие ворот показали лишь 20 минут спустя, ведь первые 5 минут сигнала со стадиона не было.

Ингулец сумел отыграть один мяч на 62-й минуте вследствие подачи с углового. Интригу возродил Кучеренко, удачно пробивший головой с рикошетом от газона. На 78-й же Одарюк мог и сравнять счёт, однако с близкого расстояния он запустил сферу над переклаадиной.

Этот момент стал последним для петровцев во встрече. Александрия же могла забить в третий раз на 82-й усилиями Бабогло, которому удалось классно пробить головой после подачи Калитвинцева с правого фланга. Мяч прошел над воротами. Данный момент стал последним во встрече. В итоге финальный свисток зафиксировал победу команды Юрия Гуры.

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