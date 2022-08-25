Регіональне аграрне дербі між Інгульцем і Олександрією обіцяло пройти без ексцесів. Обидва клуби перебувають в єдиному телепулі, їхні тренери відносно спокійні, а вболівальників на трибунах немає – щоправда, вони зібрались навколо арени в Петровому. Втім, телеглядачів підвела якість сигналу. Під час трансляції виникали певні проблеми з картинкою та звуком.

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У футбольному плані матч виявився саме таким, як і очікували. Спека заважала гравцям проявити свої найкращі якості – швидкості були низькими, а моментів виникало обмаль. У першому таймі реально цікавим був всього один ігровий відрізок, який тривав з 22-ї хвилини по 25-ту.

Спочатку Олександрія заробила пенальті внаслідок вривання Кобзаря у штрафний та фолу Кучера. Колишній півзахисник Динамо Рибалка впевнено реалізував 11-метровий. Одразу після цього Кобзар знову влетів у карний майданчик і завдав удару, але Білик парирував. Інгулець відповів пострілом Запорожця з лівого краю штрафного у стійку. Ось і вся гострота.

На перерву команди вирушили за мінімальної переваги Олександрії. На старті ж другого тайму підопічні Юрія Гури забили ще раз – спрацювала зв'язка інших футболістів з досвідом виступів у київському Динамо. Цуріков відзначився з передачі Вікентія Волошина, 0:2! Це взяття воріт показали дещо згодом, адже перші 5 хвилин сигналу зі стадіону не було.

Інгулець зумів відіграти один м'яч на 62-й хвилині внаслідок подачі з кутового. Інтригу відродив Кучеренко, який вдало пробив головою з рикошетом від газону. На 78-й же Одарюк міг і зрівняти рахунок, однак з близької відстані він запустив сферу над поперечкою.

Цей момент став останнім для петровців у зустрічі. Олександрія ж могла забити втретє на 82-й зусиллями Бабогла, якому вдалося класно пробити головою після подачі Калітвінцева з правого флангу. М'яч пройшов над воротами. Даний момент став останнім у зустрічі. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу команди Юрія Гури.

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