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Александрия сохранила ведущего легионера

16:04 - Читати українською
Александрия сохранила ведущего легионера
Каспарс Дубра / Сайт Александрии

Защитник Каспарс Дубра продлил контракт с клубом из Александрии.

Дубра и Александрия решили продолжить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.

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"Все закончилось положительно с клубом. Были некоторые вопросы, которые необходимо было решить. И хорошо, что все так произошло. Я подписал контракт на два года. Присоединяюсь к команде и начинаю подготовку к сезону. Надеюсь, что все будет хорошо", – прокомментировал свой новый контракт Дубра.

Отметим, что латвиец присоединился к команде Шарана прошлым летом на правах свободного агента и сразу стал основным игроком – 3 ассиста в 34 матчах. До Александрии он защищал цвета клуба Иртыш. Также играл за РФШ, БАТЭ, Вентспилс, Сконто и рижский Олимп. Защитник также является игроком сборной Латвии.

К слову, "желто-черные" во втором туре сыграют с Минаем, а в первом туре Александрия обыграла Мариуполь (4:1).

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Александрия Александрия Трансферы Каспарс Каспарс Дубра Трансферы чемпионата Украины
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