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Шаран анонсировал спарринги Александрии во время перерыва – клуб удержал ключевого легионера и ждет новичков

22:40 - Читати українською
Шаран анонсировал спарринги Александрии во время перерыва – клуб удержал ключевого легионера и ждет новичков
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах на трехнедельную паузу.

"5 сентября будут спарринг с Зарей. Поедем к ним в гости и сыграем с ними. Также планируем 30-31 августа сыграть.

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Посмотрим на результаты кубковых поединков, возможно, получится сыграть с кем-то из Второй лиги, если у них будет какой-то перерыв. Возможно, с Кремнем или Горняком... Если не получится, будем играть с нашим молодежным составом", – сказал Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Также отмечается, что Александрия подписала новый контракт с Каспарсом Дуброй, а в ближайшее время должна усилиться несколькими игроками. Латвиец присоединился к команде прошлым летом и сразу стал основным – 2 ассиста в 34 матчах.

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Теги
Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран Каспарс Каспарс Дубра
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