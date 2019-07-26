Украина рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов – сезон 2019/20 как момент истины

Украина официально стартовала в еврокубковом сезоне 2019/20. "Футбол 24" доказывает, почему именно этот сезон станет одним из решающих с точки зрения стратегических перспектив украинских команд в европейских соревнованиях.

Заря первой среди украинских команд начала еврокубковый сезон 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника в Черногории победили местную Будучность и принесли Украине первые очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Украина финишировала на 9-й позиции в рейтинге ассоциаций УЕФА, уступив 8-е место Бельгии, представители которой в прошлой еврокампании набрали на 2,200 баллов больше. По состоянию на 26 июля бельгийцы опережают Украину на 1,400 баллов.

Впрочем, в начале текущего сезона опасность для нас представляет не только Бельгия – на 10-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА разместилась Турция, которая отстает только на 0,400 баллов. Турецкая угроза заключается даже не столько в малом отрыве, как в том, что летом следующего года турки потеряют лишь 6,600 баллов, тогда как Украина – почти 10 (9,800). Таким образом, в настоящее время украинцы выглядят аутсайдерами в борьбе за 9-ю позицию, которая дает серьезные привилегии. 7-9 места с точки зрения представительства в еврокубках абсолютно ничем не отличаются. В отличие от 10-го.

Страна, которая по итогам еврокубковой кампании 2019/20 займет 7-9-ю позицию в рейтинге ассоциаций УЕФА, в сезоне 2021/22 получит право делегировать в европейские клубные соревнования 5 представителей, из них двое – в Лигу чемпионов (одного – сразу в групповой турнир, а еще одного – в 3-й квалифай-раунд).

Что касается Лиги Европы, то в любом случае распределение команд изменится, ведь именно в 2021 году УЕФА вводит новый еврокубковый турнир. К примеру, если Украина будет занимать 7-9-ю строчку в таблице коэффициентов, то одна наша команда будет играть в плей-офф квалификации Лиги Европы, а еще две – во 2-м и 3-м раундах квалификации нового еврокубка.

УЕФА официально утвердил формат третьего еврокубка

А вот 10-е место дает такое же количество команд в еврокубках, однако с существенным нюансом – вице-чемпион стартует не с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, а со второго. Таким образом, украинская команда получила бы еще одного серьезного соперника на пути к группе самого престижного европейского клубного турнира.

То есть, если в текущем сезоне Динамо начнет выступления в Лиге чемпионов в начале августа, то через два года команда, которая станет вице-чемпионом Украины, рискует начать еврокубковую кампанию уже в середине июля, что существенно повлияет как на кадровую комплектацию, так и на подготовку к сезону. И то, и другое придется существенно форсировать, ведь выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит не только престиж, но и невероятные для нынешних украинских реалий деньги – не менее 15 млн евро только за участие в турнире. Не говоря уже о бонусах за удачные результаты, ведь каждая победа оценивается еще почти в 3 миллиона. Чем не стимул?

Ситуация осложняется тем, что летом 2020 года Украина потеряет 9,800 баллов, заработанных в сезоне 2015/16. Абсолютно у всех наших конкурентов потери будут существенно меньше: 7,400 – у Бельгии, 6,600 – у Турции, 3,800 – у Австрии, 5,750 – у Нидерланды, 7,300 – у Чехии. Поэтому под угрозой место даже в топ-10 рейтинга ассоциаций УЕФА, что в итоге повлияет и на позиции чемпиона Украины, который может потерять гарантированную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Уже 12-е место рейтинга УЕФА лишает права делегировать чемпиона страны в самый престижный европейский клубный турнир. Отрыв от 12-ти позиции сейчас составляет лишь 3 балла в пользу Украины (без учета потерь следующим летом).

Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна

Провальный еврокубковый сезон 2018/19 привел к тому, что в нынешней кампании украинским клубам кровь из носу нужно наверстывать упущенное, иначе мы серьезно рискуем потерять одну команду в группе ЛЧ. Поэтому у нас появилась дополнительная причина поддержать в еврокубках 2019/20 все украинские команды – Шахтер, Динамо, Александрию, Зарю и Мариуполь. К счастью, первые оппоненты наших представителей выдаются довольно проходными коллективами, поэтому шансы пробиться как можно дальше являются довольно реальными. По крайней мере, на бумаге.

Потенциальная потеря гарантированной путевки в Лигу чемпионов, безусловно, отрицательно повлияет на украинский футбол. Заманить приличных игроков в нынешний чемпионат Украины – дело и так сложное, но ситуация может стать еще хуже. Не говоря уже о еврокубковом опыте, которого украинские футболисты всерьез рискуют не досчитаться. Опять же, не забываем и о финансовом аспекте.

Победа Зари над Будучностью принесла Украине первое очко в таблицу коэффициентов в текущем евросезоне – еще 4 принес Шахтер благодаря прямой путевке в групповой турнир ЛЧ. Мы положили в копилку первый бал – надеемся, это только начало, ведь отступать фактически некуда. Взобраться на вершину – невероятно сложно, но удержаться на ней еще труднее. Нечто подобное сейчас постигло и украинский футбол в начале европейского футбольного сезона.

Україна за два роки серйозно опуститься у рейтингу асоціацій УЄФА – 5 причин, чому це станеться