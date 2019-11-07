"Найбільш шокуючий домашній матч і шлях Пятова від безумця до великого героя": хорватські ЗМІ про камбек Шахтаря в ЛЧ

"Футбол 24" розповідає про реакцію хорватських ЗМІ на божевільну нічию Шахтаря та загребського Динамо (3:3) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. На Балканах вважають підсумковий результат несправедливим.

Sportske novosti: Драма з шістьма голами, двома вилученнями та великим смутком в Загребі

Провідне спортивне видання Хорватії пише про "дивовижний матч" Ліги чемпіонів, який подарує круту боротьбу за плей-офф до останнього туру.

"Це якесь прокляття! Направду, неймовірна історія на Максімірі. Динамо перемагало з рахунком 3:1 до фінального свистка, стадіон вже почав святкувати, а потім Теофіль-Катрен влаштував бійку з голкіпером Шахтаря Пятовим. Брих після консультацій з VAR призначив пенальті – на жаль, свято перетворилось у великий смуток. Це був безпрецедентний випадок, але він погано завершився для Динамо. Звісно, команда Б'єліци ще нічого не втратила, вона може перемогти Аталанту і Ман Сіті, проте все могло вирішитись вчора. Це просто диво – "сині" втратили те, що вже перебувало у їхніх руках.

Шахтар феєрично вирвав нічию у Динамо З і зберіг шанси на плей-офф ЛЧ – велика проблема та неочевидний герой "гірників"

На початку гри склалося враження, ніби футболістів Динамо захопили зненацька, ніби вони не вірили, що відразу можуть притиснути гостей з України. На перших хвилинах, коли Максімір люто підтримував "синіх", Шахтар виглядав краще. Геометрія команди Каштру, можливо, здивувала господарів. Саме у дебюті матчу донеччани відкрили рахунок після атаки, яка з'явилась нізвідки – звичайний, дешевий наступ призвів до результативного удару. Оборона Динамо у той момент виглядала дуже неорганізовано, ми не звикли пропускати схожі м'ячі. Однак, після цього команда активізувалась, гол виявився хорошим стимулом діяти сміливіше. Команда Б'єліци перетворилась на голодних та сміливих левів.

Відверто кажучи, за винятком рідкісних епізодів, "сині повністю контролювали все, що відбувалося на полі. Варто зазначити, що великою несподіванкою для Каштру став Теофіль-Катрен, який досить часто підключався до атак, створюючи проблеми обороні Шахтаря. Після його прориву Петковіч зрівняв рахунок. Перші 45 хвилин запам'ятались також двома підозрілим моментами – падіння Петковіча та Адемі, які проігнорував Брих. Минула майже година, а ми починали проклинати долю. Динамо грало добре, але небеса його не винагороджували. Після вилучення Моро Б'єліца замінив Оршіча на молодого Г'їра – яке ж класне рішення! Він спровокував вилучення Марлоса, яке вирівняло сили, а потім Загреб розлився в атаках. Як же шкода, що все так завершилось... Дуже шкода".

"Гол Мораєса став переломним": чому Коноплянки бракувало, Марлос заслужив вилучення, а Пятов не зрозумів, як пропустив

Смуток та біль у роздягальні Динамо. Повністю спустошений Періч захищав своїх колег від атаки ЗМІ: "Самі винні!". Якби це сталося з кимось іншим, ми б ще раз сказали, що футбол – це чудова гра, і любимо його через схожі потрясіння. Втім любов часто ранить, особливо, коли це трапляється з вашою командою. Ми пережили багато поразок та перемог, але обличчя гравців Динамо – складно з чимось порівняти. Можна пригадати Євро-2008 і те, як виглядали підопічні Біліча після поразки від Туреччини, як тебе є все, а потім немає нічого.

Večernji list: Найбільш шокуючий матч в історії Максіміра

На 90-й хвилині Адемі подвоїв перевагу господарів, Динамо було близьке до перемоги, а далі – неймовірна драма, бідкається Večernji list. "Це був Найбільш шокуючий матч в історії Максіміра. Українці вирвали очко завдяки арбітру, який призначив пенальті за фол на Пятові. Коли здавалось, що справу зроблено, Шахтар провів два болючі м'ячі у компенсований час. Прикро, бо "сині" перебували за крок від виходу з групи.

Залишається провести ще два матчі, але Шахтар перебуває у кращому становищі, оскільки може похвалитись перевагою в очних зустрічах. У Харкові було 2:2, а на Максимірі – 3:3, тож українці вирвались вперед. Динамо доведеться перемагати Аталанту та спробувати здивувати Манчестер Сіті. Невизначеність триватиме до останнього туру. Однак, щоб не трапилось, Динамо має хороший шанс на третє місце та єврокубкову весну. Вистачить нічиєї з Аталантою", – аналізує видання турнірну ситуацію.

24sata: Пятов – від безумця до героя

Найбільший хорватський таблоїд відзначає голкіпера Шахтаря, який заробив доленосний пенальті на останніх хвилинах гри. "Пятов зіграв провідну роль в обох поєдинках: у Харкові продемонстрував божевільний прийом з MMA, а в Загребі – спровокував пенальті. Теофіль-Катрен інстинктивно підняв руку, захищаючи позицію, але влучив ліктем у обличчя воротаря, який повалився на газон. VAR підтвердив порушення правил. Матч на Максімірі став справжньою драмою для уболівальників та передінфарктною ситуацією для гравців.

Таким чином, у трагічно-комічній втраті очок гравцями Динамо Пятов відзначився спочатку як божевільний зі схильністю до боїв, а потім – як герой української нації, оскільки при рівній кількості очок перевага буде на боці Шахтаря".

"Пятов – топовий розбійник", або велика втрата Шахтаря перед Києвом: реакція соцмереж на хорватське диво "гірників" в ЛЧ