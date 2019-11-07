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Александрия – Сент-Этьен: стартовые составы на матч Лиги Европы

20:55 19 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: стартовые составы на матч Лиги Европы
Александрия – Сент-Этьен: стартовые составы на матч Лиги Европы

Александрия в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Сент-Этьен. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Сент-Этьен начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Александрия – Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы

Стартовые составы

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Банада, Гречишкин – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Шастал

Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Тейшейра, Задерака

Сент-Этьен: Рюффье – Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак – Буанга, Юссуф, Аолу – Норден, Берич, Хазри

Запасные: Мулен, Мукуди, Будебуз, Камара, Габриел Силва, Амума, Диуссе

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