Александрия – Сент-Этьен: стартовые составы на матч Лиги Европы

Александрия в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Сент-Этьен. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Сент-Этьен начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Александрия – Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы
Стартовые составы
Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Банада, Гречишкин – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Шастал
Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Тейшейра, Задерака
Сент-Этьен: Рюффье – Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак – Буанга, Юссуф, Аолу – Норден, Берич, Хазри
Запасные: Мулен, Мукуди, Будебуз, Камара, Габриел Силва, Амума, Диуссе
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