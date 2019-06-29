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Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент

18:50 18 Читати українською
Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Товарищеский матч против Диккелвенне сложился удачно для украинских представителей Гента.

Товарищеские матчи

Диккелвенне – Гент – 0:6

Голы: Беридзе, 3,4, Дерейк, 14 Ростед, 16 Яремчук, 18 Безус, 55

Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче

Бельгийский клуб без проблем справился с любительским Диккелвенне. Гент еще в первом тайме набросал сопернику полную кошелку мячей, среди которых стоит отметить гол нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Достижение соотечественника повторил и Роман Безус, который не проявил милосердия к многострадальному оппоненту и поразил его ворота во второй половине.

Гент продолжает интенсивно готовиться к следующему сезону. Напомним, прошлое первенство команда Яремчука, Безуса и Пластуна закончила на пятой строчке.

Гол Безуса:

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Теги
Бельгия Видеоновости Украинцы за рубежом Гент Гент Товарищеские матчи Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус
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