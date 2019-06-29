Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент

Товарищеский матч против Диккелвенне сложился удачно для украинских представителей Гента.
Товарищеские матчи
Диккелвенне – Гент – 0:6
Голы: Беридзе, 3,4, Дерейк, 14 Ростед, 16 Яремчук, 18 Безус, 55
Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче
Бельгийский клуб без проблем справился с любительским Диккелвенне. Гент еще в первом тайме набросал сопернику полную кошелку мячей, среди которых стоит отметить гол нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Достижение соотечественника повторил и Роман Безус, который не проявил милосердия к многострадальному оппоненту и поразил его ворота во второй половине.
Гент продолжает интенсивно готовиться к следующему сезону. Напомним, прошлое первенство команда Яремчука, Безуса и Пластуна закончила на пятой строчке.
Гол Безуса: