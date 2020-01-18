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Александрия разгромила Ботев в контрольном матче

18 января 19:47 232 Читати українською
Александрия разгромила Ботев в контрольном матче
Игроки Александрии / Reuters

Александрия начала тренировочные сборы с убедительной победы над болгарским Ботевом (4:0).

Товарищеские матчі.

Александрия – Ботев – 4:0

Голы: Устименко, 28, Шастал, 51, Задерака, 66, Лучкевич, 81

Александрия без проблем разбила Ботев в спарринге. Устименко открыл счет на 28 минуте, после подачи с углового первым среагировав на серию рикошетов. Во второй половине шныряли удвоил преимущество, завершив классную комбинацию александрийцев. Задерака сделал счет разгромным, замкнув головой подачу с левого фланга, а точку в матче поставил Лучкевич.

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Отметим, что завтра на Александрию ожидает еще один матч против соперника из Болгарии – на этот раз Славии (София).

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