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Олександрія розгромила Ботев у контрольному матчі

19:44 832 Читать на русском
Олександрія розгромила Ботев у контрольному матчі
Гравці Олександрії / Reuters

Олександрія почала тренувальні збори з переконливої перемоги над болгарським Ботевом (4:0).

Товариські матчі.

Олександрія – Ботев – 4:0

Голи: Устименко, 28, Шастал, 51, Задерака, 66, Лучкевич, 81

Олександрія без проблем розбила Ботев у спарингу. Устименко відкрив рахунок на 28 хвилині, після подачі з кутового першим зреагувавши на серію рикошетів. В другій половині Шастал подвоїв перевагу, завершивши класну комбінацію олександрійців. Задерака зробив рахунок розгромним, замкнувши головою подачу з лівого флангу, а крапку в матчі поставив Лучкевич.

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Зазначимо, що завтра на Олександрію очікує ще один матч проти суперника з Болгарії – цього разу Славії (Софія).

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