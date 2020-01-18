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Будковский дебютным голом помог Десне уничтожить белорусский Спутник

18 января 18:46 182 Читати українською
Будковский дебютным голом помог Десне уничтожить белорусский Спутник
Игроки Десны / фото: ФК Десна

Черниговская Десна в рамках товарищеского матча не оставила шансов Спутнику из Речицы.

Товарищеские матчи.

Десна – Спутник – 5:0

Голы: Будковский, Филиппов, Кузык, Демяненко, Старенький

Десна (первый тайм): Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Арвеладзе, Калитвинцев, Кузык, Хлебас, Филиппов, Будковский.

Десна (другий тайм): Паст, Фаворов, Гитченко, Картушов, Демяненко, Старенький, Мочуляк, Микитюк, Белич, Шевцов, Мостовой.

Новичок Десны Будковский достаточно удачно начал карьеру в черниговском клубе, открыв счет в первом же матче (правда неофициальном). Еще до перерыва Филиппов и Кузык сделали преимущество разгромным, а во втором тайме белорусов добили Демьяненко и Старенький. Добавим, что за Десну дебютировал и другой зимний новичок – Леван Арвеладзе.

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Напомним, 22 января Десна отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано 4 товарищеских поединка.

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