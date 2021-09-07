Александрия провела первую тренировку на обновленном стадионе – клуб потратил солидную сумму на новый газон
23:28 - Читати українською
Александрия уже готова к возвращению на родной КСК Ника.
Игроки Александрии провели тренировку на обновленном газоне стадиона Ника еще 4 сентября, информирует meta-ratings.
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Футболисты остались довольны состоянием поля, которое заменили впервые за 23 года. Раскрыта и стоимость такой модернизации – 1,5 млн гривен.
Отметим, что Александрия может сыграть на обновленном газоне в официальном матче против Ингульца уже 10 сентября.
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