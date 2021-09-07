Александрия уже готова к возвращению на родной КСК Ника.

Игроки Александрии провели тренировку на обновленном газоне стадиона Ника еще 4 сентября, информирует meta-ratings.

Защитник Шахтера официально присоединился к Александрии

Футболисты остались довольны состоянием поля, которое заменили впервые за 23 года. Раскрыта и стоимость такой модернизации – 1,5 млн гривен.

Отметим, что Александрия может сыграть на обновленном газоне в официальном матче против Ингульца уже 10 сентября.

Новичок Ворсклы уже забил, Заря победила Ингулец, красивый финал матча СК Днепр-1 – Александрия: спарринги клубов УПЛ