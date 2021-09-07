Олександрія провела перше тренування на оновленому стадіоні – клуб витратив солідну суму на новий газон
23:26 - Читать на русском
Олександрія вже готова до повернення на рідний КСК Ніка.
Гравці Олександрії провели тренування на оновленому газоні стадіону Ніка ще 4 вересня, інформує meta-ratings.
Захисник Шахтаря офіційно приєднався до Олександрії
Футболісти залишились задоволеними станом поля, яке замінили вперше за 23 роки. Розкрита і вартість такої модернізації – 1,5 млн гривень.
Зазначимо, що Олександрія може зіграти на оновленому газоні в офіційному матчі проти Інгульця вже 10 вересня.
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