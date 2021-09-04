Товарищеские матчи

Ворскла – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Рангель, 62 – Задерака, 48, Дмитренко, 73

Заря – Ингулец – 3:1

Голы:?, 20 (аг), Лунев, 70, Хомченовский, 75 – ?, 83

Нереализованный пенальти: Бартулович, 64 (И)

СК Днепр-1 – Александрия – 1:1

Голы: Билл, 88 – Стецьков, 90+1

Удаление: Логинов, 45 (СКД)

Минай U-19 – Верес – 0:3

Голы: Г.Пасич, 31 Полулях, 76, Тимофеенко, 83

Ряд клубов решили провести спарринги между собой. Например, Ворскла и Металлист 1925, которые не так давно встречались в рамках УПЛ. Тогда сильнее были полтавчане, но в товарищеской игре победили подопечные Кривенцова. Новичок Ворсклы Лукас Рангель отметился голом уже в дебютном матче – за Металлист 1925 ответили Задерака и Дмитренко.

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Заря не имела никаких проблем с Ингульцом. В этот день фарт явно был на стороне луганчан – первый час игры запомнился автоголом и нереализованным пенальти в исполнении Бартуловича. Затем Лунев и Хомченовский забили "нормальные" мячи, а Ингулец чуть подсластил горькую пилюлю на 83-й минуте.

СК Днепр-1 и Александрия долго не могли открыть счет в очной встрече. В протокол очень хотел попасть Логинов, получивший прямую красную за фол последней надежды (нарушителя позволили заменить на другого игрока). Все самое интересное произошло на последних минутах матча. Бразилец Билл элегантно замкнул навес Гуцуляка, однако Стецьков забил еще красивее. Идеальное исполнение штрафного удара – 1:1.

Верес размялся на юношах Миная. Новичок УПЛ ожидаемо владел огромным преимуществом, но ограничился самым скромным разгромом – 3:0.

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