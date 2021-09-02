Защитник Шахтера официально присоединился к Александрии
13:46 - Читати українською
Защитник "горняков" Игорь Кирюханцев продолжает свое футбольное путешествие по арендам.
Александрия объявила о подписании защитника Шахтера Игоря Кирюханцева, сообщает официальный сайт "горожан".
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25-летний игрок перешел в команду Юрия Гуры на правах аренды и будет выступать в новом клубе до конца 2021 года.
Напомним, Кирюханцев – воспитанник Шахтера. За основу "горняков" дебютировал 31 мая 2017 года именно против Александрии. Летом этого же года перешел на правах аренды в Мариуполь, за который выступал последние четыре сезона.
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