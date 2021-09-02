Александрия объявила о подписании защитника Шахтера Игоря Кирюханцева, сообщает официальный сайт "горожан".

Александрия разорвала контракт со старожилом команды

25-летний игрок перешел в команду Юрия Гуры на правах аренды и будет выступать в новом клубе до конца 2021 года.

Напомним, Кирюханцев – воспитанник Шахтера. За основу "горняков" дебютировал 31 мая 2017 года именно против Александрии. Летом этого же года перешел на правах аренды в Мариуполь, за который выступал последние четыре сезона.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было