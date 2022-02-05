Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов озвучил свой вердикт о переходе Владислава Калитвинцева из Десны в Александрию.

УАФ разрешила Александрии зарегистрировать Владислава Калитвинцева как игрока клуба, сообщает официальный сайт "горожан".

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Клуб из Кировоградской области подтвердил свое сообщение выдержкой из протокола Комитет УАФ по статусу и трансферам футболистов.

Напомним, ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева, требуя компенсацию за трансфер футболиста, у которого действовал контракт с черниговцами. Сам же игрок отмечал, что покинул клуб из-за 5-месячной задержки зарплаты.

К слову, контракт Владислава с Александрией заключен до 31 мая 2024 года.

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