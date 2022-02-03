"Почему футболисты убегают из Десны? Плохое финансирование клуба и, как следствие, проблемы с выплатой зарплат – это одна из причин. Но нужно у них спрашивать. Кто я такой, чтобы за них отвечать.

Безбородько может усилить Колос

В команде нормальная атмосфера, все ждут, что все-таки всё наладится. Про Александра Рябоконя ничего не могу сказать, он никогда в таких ситуациях не подавал виду, что все плачевно.

А насчет Калитвинцева... Никто не верит, что его можно вернуть из Александрии. Можно понять футболиста. Если ему не платят деньги, он что-то для этого будет делать. Его решение можно понять", – сказал Безбородько в комментарии Tribuna.

Напомним, Калитвинцев перебрался в Александрию в начале января. Десна считает, что переход не был правомерным и подала жалобу в Палату споров УАФ. Дело будет рассмотрено 9 февраля.

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