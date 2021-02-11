Александрия подпишет экс-хавбека Динамо, – СМИ
Уже бывший полузащитник Динамо Иван Калюжный продолжит карьеру в команде Владимира Шарана.
Александрия готовится подписать экс-полузащитника Динамо Ивана Калюжного, сообщает издание Meta Ratins.
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23-летний футболист находился в составе команды Шарана на турецком сборе и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Ввиду истечения срока соглашения Калюжного с Динамо он перейдет к александрийцам на правах свободного агента. Завтра, 12 февраля, Иван должен пройти медицинское обследование.
Напомним, Калюжный – воспитанник харьковского футбола. В Динамо перешел в июле 2014 года. Два предыдущих сезона провел в аренде: 2018/19 – в харьковском Металлист 1925, 2019/20 – во львовском Рухе. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
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