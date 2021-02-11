Олександрія готується підписати екс-півзахисника Динамо Івана Калюжного, повідомляє видання Meta Ratins.

Рух попрощався з гравцем Динамо, який провалився у Львові

23-річний футболіст перебував у складі команди Шарана на турецькому зборі і справив хороше враження на тренерський штаб. Зважаючи на закінчення терміну угоди Калюжного з Динамо він перейде до олександрійців на правах вільного агента. Завтра, 12 лютого, Іван має пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, Калюжний – вихованець харківського футболу. В Динамо перейшов у липні 2014 року. Два попередніх сезони провів у оренді: 2018/19 – у харківському Металіст 1925, 2019/20 – у львівському Русі. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди