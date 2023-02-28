Форвард Шахтера Андрей Кулаков и Александрия согласовали условия перехода, сообщает ТаТоТаке.

Заря официально вернула экс-форварда Шахтера из Европы

Контракт будет подписан до конца мая 2026 года. Футболист еще с прошлой недели находится в лагере "горожан" и тренируется с командой. Уже во вторник, 28 февраля, о трансфере будет объявлено официально. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Кроме того, команда Руслана Ротаня дозаявит вратаря Никиту Шевченко. Футболист не участвовал в матче с Металлистом 1925, поскольку александрийцы не успели его заявить – Заря, предыдущая команда Шевченко, не ответила вовремя на запрос Комитета по трансферам УАФ.

Александрия расписала ничью с Металлистом 1925 в перестрелке с шестью голами – Ротань перевернул игру удачными заменами