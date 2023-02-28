Олександрія підпише форварда Шахтаря і дозаявить голкіпера, – джерело
"Містяни" виграли боротьбу за нападника у житомирського Полісся.
Форвард Шахтаря Андрій Кулаков та Олександрія погодили умови переходу, повідомляє ТаТоТаке.
Зоря офіційно повернула екс-форварда Шахтаря з Європи
Контракт буде підписано до кінця травня 2026 року. Футболіст ще з минулого тижня перебуває у таборі "містян" і тренується з командою. Вже у вівторок, 28 лютого, про трансфер буде оголошено офіційно. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
Окрім того, команда Руслана Ротаня дозаявить воротаря Микиту Шевченка. Футболіст не брав участі у матчі з Металістом 1925, оскільки олександрійці не встигли його заявити – Зоря, попередня команда Шевченка, не відповіла вчасно на запит Комітету з трансферів УАФ.
Олександрія розписала нічию з Металістом 1925 у перестрілці з шістьма голами – Ротань перегорнув гру вдалими замінами