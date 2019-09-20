Александрия почти ничего не позволяла создавать Вольфсбургу, – Банада

Хавбек Александрии Евгений Банада не опускает нос после поражения от Вольфсбурга (1:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

"Мой гол? Гречишкин хорошо подал, я просто подставил ногу. Ничего такого. Как наигрывали на тренировках. Самое обидное, что пропустили сразу гол в ответ, а так ... Ничего страшного, двигаемся дальше. Все будет хорошо.

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Шаран сказал, чтобы выходили и не боялись играть, как с любыми командами, прессинговать. Немного получалось что-то у нас, немножко – нет. Не давали сопернику создавать какие-то моменты на первых минутах. Пропустили сумасшедшие голы, удары хорошие. А так, по большому счету, ничего не давали создавать сопернику.

Мы были готовы к такой игре Вольфсбурга. Очень сильная команда, на самом деле. Это будет поучительная игра. Надеюсь, что дома мы сыграем получше", – сказал Банада в эфире ТК Футбол 2.

В параллельном матче группы I Гент перестрелял Сент-Этьен (3:2).

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