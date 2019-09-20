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Александрия почти ничего не позволяла создавать Вольфсбургу, – Банада

15:04 37 Читати українською
Александрия почти ничего не позволяла создавать Вольфсбургу, – Банада
Евгений Банада / Фото ФК Александрия

Хавбек Александрии Евгений Банада не опускает нос после поражения от Вольфсбурга (1:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
67’ Йосип Брекало
 
Евгений Банада 66’
20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
66’ Евгений Банада
67’ Йосип Брекало

"Мой гол? Гречишкин хорошо подал, я просто подставил ногу. Ничего такого. Как наигрывали на тренировках. Самое обидное, что пропустили сразу гол в ответ, а так ... Ничего страшного, двигаемся дальше. Все будет хорошо.

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Шаран сказал, чтобы выходили и не боялись играть, как с любыми командами, прессинговать. Немного получалось что-то у нас, немножко – нет. Не давали сопернику создавать какие-то моменты на первых минутах. Пропустили сумасшедшие голы, удары хорошие. А так, по большому счету, ничего не давали создавать сопернику.

Мы были готовы к такой игре Вольфсбурга. Очень сильная команда, на самом деле. Это будет поучительная игра. Надеюсь, что дома мы сыграем получше", – сказал Банада в эфире ТК Футбол 2.

В параллельном матче группы I Гент перестрелял Сент-Этьен (3:2).

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Лига Европы Вольфсбург - Александрия Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Евгений Банада Евгений Банада
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