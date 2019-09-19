Александрия потерпела поражение от Вольфсбурга в дебютном матче в Лиге Европы

В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы Вольфсбург без особых усилий разбил Александрию в родных стенах (3:1).

Александрия очень симпатично начала поединок, со старта накрыв Вольфсбург высоким прессингом и выполнив несколько кроссов. Гости неплохо двигались на чужой половине поля, ничем не уступая в плане перемещений "волкам", и очень быстро перешли к созданию моментов. На 4-й минуте первый удар во встрече метров с 30-ти нанёс Гричишкин (неточно), а на 7-й примерно с того же расстояния он же пробил в левый нижний угол – Перван парировал! Кроме того, на 10-й минуте на ударную позицию мог вырваться Ситало, однако голкипер опередил нападающего.

Вольфсбург долго присматривался к украинцам. На первых минутах хозяева пытались растянуть оборону соперника за счет переводов на фланг и действий латералей Руссильона и Мбабу – первый, в основном, шёл в проход и выполнял передачи, а второй чаще пытался обыгрывать один-в-один. Жером работал эффективнее, уже на 11-й минуте выдав своевременный пас на линию полукруга перед штрафной, откуда выстрелил никем не прикрытый Брекало – над перекладиной! Александрия ответила контратакой со смещением Третьякова в центр и ударом из-за пределов штрафной – получилось слишком высоко!

Вот, в принципе, и вся острота в первой половине тайма. В матче не было заметно никаких предпосылок ко взятию ворот, но в дело вмешался немецкий дух. К сожалению для александрийцев, этим духом стал Кариус, который на 20-й минуте залез в голову Панькиву и заставил пропустить несложный удар Арнольда метров с 30-ти – мяч летел низко, слабо и по центру, но каким-то чудом прошил руки Юрия. Александрия тут же могла отыграться в атаке, в завершении которой по воротам "волков" нанесли два выстрела из пределов штрафной – впрочем, защитники и голкипер не дали нашей команде отличиться.

Уже на 24-й минуте "жёлто-черные" пропустили во второй раз. Гол оказался фантастическим: Мехмеди получил передачу на правом краю штрафной и оттуда забросил мяч за шиворот Панькиву – точно в девятку! 2:0 – и на этом, в принципе, первый тайм завершился. За 20 последующих минут команды не создали ни одного опасного момента; Вольфсбург удерживал мяч, Олексадрия его отбирала и быстро теряла. Вот и всё. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при счёте, установленном шедевром Мехмеди.

На второй тайм Владимир Шаран бросил в бой Ковальца, который сразу же принял участие в опасной атаке с вхождением в штрафную "волков" – впрочем, логического завершения момент не получил. Вольфсбург же вообще не старался. Команда Оливера Гласнера бегала вразвалочку, исполняла кроссы и иногда била по воротам, но и этого было достаточно. Уже на 50-й минуте Вегорст вывалился один на один и упал после подката, однако гостей спас офсайд Ваутера. На 58-й он в касание замкнул передачу с фланга, но получилось слишком неточно. Между этими моментами расположился слабый выстрел Мехмеди с линии штрафной точно в руки Панькиву.

Александрия не сдавалась, что на 66-й минуте вылилось в неожиданный гол: Гречишкин исполнил подачу со штрафного на дальнюю штангу, а Банада выскочил из-за спин защитников и пробил в дальний угол – 2:1! Впрочем, радость подопечных Владимира Шарана была недолгой, ведь уже на 67-й Брекало забил третий гол Вольфсбурга, ударом из пределов штрафной замкнув прострельную передачу Мехмеди. На 74-й Мбабу мог положить и четвёртый, однако пробить в пустые ворота после кросса с левого фланга в последний момент не дал Пашаев.

Завершение поединка прошло под диктовку хозяев. "Волки" продолжили работать в эконом-режиме, не проявляя особой жажды организации разгрома и просто держа мяч под собственным контролем. Впрочем, на 82-й минуте Панькив был близок к тому, чтобы в четвёртый раз доставать мяч из сетки – спасла перекладина, в которую Мбабу попал после замыкания подачи со штрафного. На 88-й метров с 25-ти выстрелил Арнольд, однако "круглый" пролетел рядом с дальней штангой. Уже в компенсированное время Панькив спас при выходе Вегорста практически один на один и удара с минимального расстояния. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вольфсбурга со счетом 3:1.

Таким образом, немцы набрали три очка и поднялись на первую позицию в турнирной таблице группы I. Они опережают Гент по разнице голов. Александрия же упала на последнюю строчку, по тому же показателю уступая Сент-Этьену.