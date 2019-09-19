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Александрия потерпела поражение от Вольфсбурга в дебютном матче в Лиге Европы

19 сентября 23:53 77 Читати українською
Александрия потерпела поражение от Вольфсбурга в дебютном матче в Лиге Европы
Вольфсбург – Александрия – 3:1

В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы Вольфсбург без особых усилий разбил Александрию в родных стенах (3:1).

20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
67’ Йосип Брекало
 
Евгений Банада 66’
20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
66’ Евгений Банада
67’ Йосип Брекало

Александрия очень симпатично начала поединок, со старта накрыв Вольфсбург высоким прессингом и выполнив несколько кроссов. Гости неплохо двигались на чужой половине поля, ничем не уступая в плане перемещений "волкам", и очень быстро перешли к созданию моментов. На 4-й минуте первый удар во встрече метров с 30-ти нанёс Гричишкин (неточно), а на 7-й примерно с того же расстояния он же пробил в левый нижний угол – Перван парировал! Кроме того, на 10-й минуте на ударную позицию мог вырваться Ситало, однако голкипер опередил нападающего.

Вольфсбург долго присматривался к украинцам. На первых минутах хозяева пытались растянуть оборону соперника за счет переводов на фланг и действий латералей Руссильона и Мбабу – первый, в основном, шёл в проход и выполнял передачи, а второй чаще пытался обыгрывать один-в-один. Жером работал эффективнее, уже на 11-й минуте выдав своевременный пас на линию полукруга перед штрафной, откуда выстрелил никем не прикрытый Брекало – над перекладиной! Александрия ответила контратакой со смещением Третьякова в центр и ударом из-за пределов штрафной – получилось слишком высоко!

Вот, в принципе, и вся острота в первой половине тайма. В матче не было заметно никаких предпосылок ко взятию ворот, но в дело вмешался немецкий дух. К сожалению для александрийцев, этим духом стал Кариус, который на 20-й минуте залез в голову Панькиву и заставил пропустить несложный удар Арнольда метров с 30-ти – мяч летел низко, слабо и по центру, но каким-то чудом прошил руки Юрия. Александрия тут же могла отыграться в атаке, в завершении которой по воротам "волков" нанесли два выстрела из пределов штрафной – впрочем, защитники и голкипер не дали нашей команде отличиться.

Уже на 24-й минуте "жёлто-черные" пропустили во второй раз. Гол оказался фантастическим: Мехмеди получил передачу на правом краю штрафной и оттуда забросил мяч за шиворот Панькиву – точно в девятку! 2:0 – и на этом, в принципе, первый тайм завершился. За 20 последующих минут команды не создали ни одного опасного момента; Вольфсбург удерживал мяч, Олексадрия его отбирала и быстро теряла. Вот и всё. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при счёте, установленном шедевром Мехмеди.

На второй тайм Владимир Шаран бросил в бой Ковальца, который сразу же принял участие в опасной атаке с вхождением в штрафную "волков" – впрочем, логического завершения момент не получил. Вольфсбург же вообще не старался. Команда Оливера Гласнера бегала вразвалочку, исполняла кроссы и иногда била по воротам, но и этого было достаточно. Уже на 50-й минуте Вегорст вывалился один на один и упал после подката, однако гостей спас офсайд Ваутера. На 58-й он в касание замкнул передачу с фланга, но получилось слишком неточно. Между этими моментами расположился слабый выстрел Мехмеди с линии штрафной точно в руки Панькиву.

Александрия не сдавалась, что на 66-й минуте вылилось в неожиданный гол: Гречишкин исполнил подачу со штрафного на дальнюю штангу, а Банада выскочил из-за спин защитников и пробил в дальний угол – 2:1! Впрочем, радость подопечных Владимира Шарана была недолгой, ведь уже на 67-й Брекало забил третий гол Вольфсбурга, ударом из пределов штрафной замкнув прострельную передачу Мехмеди. На 74-й Мбабу мог положить и четвёртый, однако пробить в пустые ворота после кросса с левого фланга в последний момент не дал Пашаев.

Завершение поединка прошло под диктовку хозяев. "Волки" продолжили работать в эконом-режиме, не проявляя особой жажды организации разгрома и просто держа мяч под собственным контролем. Впрочем, на 82-й минуте Панькив был близок к тому, чтобы в четвёртый раз доставать мяч из сетки – спасла перекладина, в которую Мбабу попал после замыкания подачи со штрафного. На 88-й метров с 25-ти выстрелил Арнольд, однако "круглый" пролетел рядом с дальней штангой. Уже в компенсированное время Панькив спас при выходе Вегорста практически один на один и удара с минимального расстояния. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вольфсбурга со счетом 3:1.

Таким образом, немцы набрали три очка и поднялись на первую позицию в турнирной таблице группы I. Они опережают Гент по разнице голов. Александрия же упала на последнюю строчку, по тому же показателю уступая Сент-Этьену.

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Лига Европы Александрия Александрия Вольфсбург - Александрия Вольфсбург Вольфсбург
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