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Шаран – о поражении Александрии от Вольфсбурга: Для новичка Лиги Европы мы показали неплохую игру

01:30 28 Читати українською
Шаран – о поражении Александрии от Вольфсбурга: Для новичка Лиги Европы мы показали неплохую игру
Владимир Шаран / Getty images

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение в первом матче группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
67’ Йосип Брекало
 
Евгений Банада 66’
20’ Максимилиан Арнольд
24’ Адмир Мехмеди
66’ Евгений Банада
67’ Йосип Брекало

"Для новичка Лиги Европы мы показали неплохую игру. Ребята вышли без мандража, это было заметно. Но не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Да, действительно, у них мастерство на высоком уровне, нас где-то надломили два первых мяча, но во втором тайме мы увидели, что способны играть лучше.

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Забив гол, была надежда, что можем забить и второй. Но очень быстро пропустили третий. Все равно я доволен игрой наших игроков, потому что действительно показали неплохую игру. Мастерство и опыт у Вольфсбурга выше.

Для соперника было неожиданно, что мы начали прессинговать на их половине поля. Но к Третьякову были претензии: он должен был играть левее, встречать правого центрального защитника соперника.

Александрия потерпела поражение от Вольфсбурга в дебютном матче в Лиге Европы

До пропущенного мяча выглядели неплохо. Много работаем над стандартами. Гречишкин знал, куда ему подавать. Банада наконец забил – лучший бомбардир команды в прошлом сезоне", – сказал Шаран в эфире Футбол 2.

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Лига Европы Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Вольфсбург - Александрия
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