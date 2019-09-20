Олександрія майже нічого не дозволяла створювати Вольфсбургу, – Банада

Хавбек Олександрії Євген Банада не опускає ніс після поразки від Вольфсбурга (1:3) в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи.

"Мій гол? Гречишкін добре подав, я просто підставив ногу. Нічого такого. Як награвали на тренуваннях. Найприкріше, що пропустили відразу гол у відповідь, а так... Нічого страшного, рухаємося далі. Все буде добре.

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Шаран сказав, щоб виходили і не боялися грати, як з будь-якими командами, пресингувати. Трохи виходило щось у нас, трошки – ні. Не давали супернику створювати якісь моменти на перших хвилинах. Пропустили божевільні голи, удари хороші. А так, за великим рахунком, нічого не давали створювати супернику.



Ми були готові до такої гри Вольфсбурга. Дуже сильна команда, насправді. Це буде повчальна гра. Сподіваюся, що вдома ми зіграємо трохи краще", – сказав Банада в ефірі ТК Футбол 2.

В паралельному матчі групи I Гент перестріляв Сент-Етьєн (3:2).

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