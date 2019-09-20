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Олександрія майже нічого не дозволяла створювати Вольфсбургу, – Банада

15:04 375 Читать на русском
Олександрія майже нічого не дозволяла створювати Вольфсбургу, – Банада
Євген Банада / Фото ФК Олександрія

Хавбек Олександрії Євген Банада не опускає ніс після поразки від Вольфсбурга (1:3) в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи.

20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
67’ Йосіп Брекало
 
Євген Банада 66’
20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
66’ Євген Банада
67’ Йосіп Брекало

"Мій гол? Гречишкін добре подав, я просто підставив ногу. Нічого такого. Як награвали на тренуваннях. Найприкріше, що пропустили відразу гол у відповідь, а так... Нічого страшного, рухаємося далі. Все буде добре.

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Шаран сказав, щоб виходили і не боялися грати, як з будь-якими командами, пресингувати. Трохи виходило щось у нас, трошки – ні. Не давали супернику створювати якісь моменти на перших хвилинах. Пропустили божевільні голи, удари хороші. А так, за великим рахунком, нічого не давали створювати супернику.

Ми були готові до такої гри Вольфсбурга. Дуже сильна команда, насправді. Це буде повчальна гра. Сподіваюся, що вдома ми зіграємо трохи краще", – сказав Банада в ефірі ТК Футбол 2.

В паралельному матчі групи I Гент перестріляв Сент-Етьєн (3:2).

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Теги
Ліга Європи Вольфсбург - Олександрія Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Євген Банада Євген Банада
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