"Детали контракта с Калитвинцевым будут растолкованы чуть позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и Десна уже потом сделает заявление. Я думаю, здесь осталось каких-то несколько недель. Здесь не о чем говорить, это сугубо юридические моменты, которые должна решить Десна.

Десна подала протест на трансфер Калитвинцева в Александрию

Нужно, чтобы этот вопрос Десна сама решала с футболистом. Александрии это не касается. Это не наша компетенция. Десна с футболистом имеют какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы ведь понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такова, что это юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать о конфиденциальной информации. Нужно чтобы клуб Десна разобрался с игроком – вот и все", – цитирует Китаева FanDay.

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