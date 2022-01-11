Накануне Александрия представила 29-летнего футболиста в статусе новичка команды, не раскрыв детали перехода.

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По информации FanDay, это произошло из-за того, что трансфер пока не удалось зарегистрировать. Калитвинцев остается в заявке Десны на нынешний сезон. Владислав подавал заявление об одностороннем расторжении контракта из-за невыплаты зарплаты за два месяца. Пока никакого решения по этому вопросу от соответствующих комитетов УАФ также не поступало.

В то же время Десна возмущена тем, что не находившийся в статусе свободного агента игрок проводил переговоры с другим клубом, а этот клуб уже объявил о его подписании, не проинформировав черниговцев в письменной форме. Клуб пытается опротестовать этот трансфер, уже направив письма в ФК Александрия и на адрес футболиста В.Ю. Калитвинцева. Дело будет рассматриваться юристами.

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