"Когда Юрий Гура пришел вместо Владимира Шарана, ему поставили задание – занять шестое место. Он это сделал. Увольнять Гуру не было оснований, он остался. Сейчас ему поставили задание – третье место.

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По нашей информации, на этой или на следующей неделе должна состояться первая отставка межсезонья в УПЛ. Юрий Гура больше не будет тренером Александрии. Проблема еще заключается и в том, что есть определенное "расстройство химии" между тренером и игроками. Гура по своей натуре – молчун, человек серьезный, но, возможно, не очень контактный.

Едва ли не на первой строчке в шорт-листе Александрии – Руслан Ротань. Не знаю, как это можно сочетать с тем, что молодежная сборная будет играть в финальной части Евро-2023, но действительно такие разговоры ведутся", – сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Первую часть УПЛ 2022/23 Александрия завершила на 5-м месте турнирной таблицы. Отставание от Динамо составляет 6 очков, но киевляне сыграли на 2 матча больше.

Что касается Руслана Ротаня, экс-капитан сборной Украины сумел вывести команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. Соперниками "сине-желтых" станут Испания, Румыния и Хорватия. Главным тренером в УПЛ 41-летний Ротань еще не работал – в его активе всего несколько месяцев в Олимпике в должности ассистента Вячеслава Шевчука.

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