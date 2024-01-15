Александрия объявила об уходе легионера, который играл в бутсах с надписью "Ротань"
18:20 - Читати українською
Защитник Александрии Хосе Эрнандес прекратил выступления в составе украинского клуба.
Александрия в своем Instagram сообщила об уходе эквадорца Хосе Эрнандеса – игрок вернется к Макаре, которой и принадлежит.
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Стороны договорились о досрочном завершении арендного соглашения. Эрнандес запомнился тем, что в одном из матчей играл в бутсах с надписью "Ротань".
В общем, эквадорец провел 5 матчей в составе Александрии, однако не отличался результативными действиями.
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