Александрия в своем Instagram сообщила об уходе эквадорца Хосе Эрнандеса – игрок вернется к Макаре, которой и принадлежит.

Воспитанник Динамо официально нашел себе новый клуб в Европе

Стороны договорились о досрочном завершении арендного соглашения. Эрнандес запомнился тем, что в одном из матчей играл в бутсах с надписью "Ротань".

В общем, эквадорец провел 5 матчей в составе Александрии, однако не отличался результативными действиями.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію