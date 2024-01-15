Олександрія у своєму Instagram повідомила про відхід еквадорця Хосе Ернандеса – гравець повернеться до Макари, якій і належить.

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Сторони домовились про дострокове завершення орендної угоди. Ернандес запам'ятався тим, що в одному з матчів грав у бутсах з написом "Ротань".

Загалом, еквадорець провів 5 матчів у складі Олександрії, проте не відзначався результативними діями.

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