Олександрія оголосила про відхід легіонера, який грав у бутсах з написом "Ротань"
18:20 - Читать на русском
Захисник Олександрії Хосе Ернандес припинив виступи у складі українського клубу.
Олександрія у своєму Instagram повідомила про відхід еквадорця Хосе Ернандеса – гравець повернеться до Макари, якій і належить.
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Сторони домовились про дострокове завершення орендної угоди. Ернандес запам'ятався тим, що в одному з матчів грав у бутсах з написом "Ротань".
Загалом, еквадорець провів 5 матчів у складі Олександрії, проте не відзначався результативними діями.
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