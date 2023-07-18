Алексадрия официально объявила о трансфере украинского полузащитника Александра Беляева. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Экс-игрок сборной Украины и Динамо официально перебрался к новичку УПЛ

По официальным данным, контракт футболиста с клубом рассчитан на три года – до лета 2026. Никаких деталей о финансовой стороне соглашения не сообщается.

Напомним, Александр является воспитанником академии Днепра. Последним клубом украинца был турецкий Генчлерберлиги. В Украине полузащитник поиграл за Днепр-1, Зирку, ВПК-Агро и Львов.

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