Александрия официально вернула воспитанника Днепра из Европы
Украинец Александр Беляев продолжит карьеру под руководством Руслана Ротаня.
Алексадрия официально объявила о трансфере украинского полузащитника Александра Беляева. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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По официальным данным, контракт футболиста с клубом рассчитан на три года – до лета 2026. Никаких деталей о финансовой стороне соглашения не сообщается.
Напомним, Александр является воспитанником академии Днепра. Последним клубом украинца был турецкий Генчлерберлиги. В Украине полузащитник поиграл за Днепр-1, Зирку, ВПК-Агро и Львов.
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