Олександрія офіційно повернула вихованця Дніпра з Європи
18 липня 11:52 - Читать на русском
Українець Олександр Бєляєв продовжить кар'єру під керівництвом Руслана Ротаня.
Олексадрія офіційно оголосила про трансфер українського півзахисника Олександра Бєляєва. Про це пише клубна прес-служба.
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За офіційними даними, контракт футболіста з клубом розрахований на три роки – до літа 2026. Ніяких деталей про фінансову умови угоди не повідомляється.
Нагадаємо, Олександр є вихованцем академії Дніпра. Останнім клубом українця був турецький Генчлерберлігі. В Україні півзахисник пограв за Дніпро-1, Зірку, ВПК-Агро та Львів.
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