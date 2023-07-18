Олексадрія офіційно оголосила про трансфер українського півзахисника Олександра Бєляєва. Про це пише клубна прес-служба.

Екс-гравець збірної України і Динамо офіційно перебрався до новачка УПЛ

За офіційними даними, контракт футболіста з клубом розрахований на три роки – до літа 2026. Ніяких деталей про фінансову умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Олександр є вихованцем академії Дніпра. Останнім клубом українця був турецький Генчлерберлігі. В Україні півзахисник пограв за Дніпро-1, Зірку, ВПК-Агро та Львів.

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