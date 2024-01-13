Український півзахисник Артур Микитишин більше не виступатиме за Олександрію, повідомляє офіційний сайт "містян".

Ротань поповнив свій штаб в Олександрії екс-тренером Динамо

Договір про співпрацю, який був розрахований до літа 2026 року, розірвали за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, 20-річний вінгер – вихованець моршинської Скали. У 2019-му перейшов у систему Шахтаря, однак за головну команду так і не дебютував. Виступав в оренді за Маріуполь, угорський Кюрелеті та Кривбас.

До Олександрії приєднався у серпні 2023 року. У поточному сезоні провів за команду Руслана Ротаня лише 5 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, головним претендентом на гравця ЗМІ називають Кривбас.

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