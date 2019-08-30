toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

30 августа 23:37 21 Читати українською
"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы
Оливер Гласнер / Sky Sport

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где команда уже в 1 туре сыграет против Александрии.

"Прекрасно иметь в одной группе команды из Германии, Франции, Бельгии и Украины. Я ожидаю, что Сент-Этьен и Гент технически одаренные, но нельзя недооценивать и Александрию.

Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев

Мы будем тщательно готовиться ко всем трем соперникам и ожидаем противостояний с ними. Наша цель – выход в 1/16 финала. Надо показать очень хорошую игру для ее достижения", – цитирует Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

В 1 туре группового этапа Вольфсбург дома сыграет против Александрии. Поединок состоится 19 сентября.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

blog_ava
"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи
30 августа
1064
Теги
Украинцы за рубежом Оливер Гласнер Оливер Гласнер Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
    Ліга Європи — 30 авг658 Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
13
час
:
59
мин
Саутгемптон
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук