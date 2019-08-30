"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где команда уже в 1 туре сыграет против Александрии.

"Прекрасно иметь в одной группе команды из Германии, Франции, Бельгии и Украины. Я ожидаю, что Сент-Этьен и Гент технически одаренные, но нельзя недооценивать и Александрию.

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Мы будем тщательно готовиться ко всем трем соперникам и ожидаем противостояний с ними. Наша цель – выход в 1/16 финала. Надо показать очень хорошую игру для ее достижения", – цитирует Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

В 1 туре группового этапа Вольфсбург дома сыграет против Александрии. Поединок состоится 19 сентября.

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