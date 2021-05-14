Как известно, Александрия не выполнила поставленную перед ней задачу на сезон: команда пролетела мимо еврокубков и не смогла пробиться в финал Кубка Украины. Своим местом уже поплатился многолетний главный тренер команды Владимир Шаран, который накануне попрощался с клубом.

Шаран официально покинул Александрию

"Команде нужен перерыв. Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями. Возможно, в какой-то мере с другим поколением", – заявил почетный президент "горожан" Сергей Кузьменко.

Как следствие, в клубе начались серьезные изменения. В пятницу, 14 мая, были уволены администрация и тренерский штаб первой команды, сообщает Footboom. На своих должностях остались лишь директор Дмитрий Китаев и пресс-служба.

Кроме того, Кузьменко стал почетным президентом, а руководителем клуба станет его 22-летний сын Иван. Именно он будет полностью формировать новую структуру Александрии и назначать нового главного тренера. Ожидается, что им станет 44-летний Юрий Гура, который до последнего времени работал с командой U-19. Также стало известно о том, что "горожане" берут курс на омоложение состава – с некоторыми опытными исполнителями контракты не будут продлены.

Напомним, Александрия по итогам сезона заняла в турнирной таблице УПЛ девятое место, набрав 29 очков.

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