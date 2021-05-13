Владимир Шаран больше не является главным тренером Александрии, которую возглавлял с 2013 года.

По итогам встречи тренера с президентом клуба Сергеем Кузьменко было принято решение о прекращении сотрудничества. Шаран покинул Александрию по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

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Подготовку к сезону Александрия начнет под руководством нового тренера, имя которого клуб объявит позже. Сергей Кузьменко отметил роль Владимира Богдановича в развитии клуба и пожелал успехов в будущем.

Заметим, что Шаран возглавлял Александрию дважды – с января 2010-го по декабрь 2011-го и с 2013 года до сих пор. Именно он вывел команду в УПЛ, а позже под его руководством команда завоевала путевку в Лигу Европы. Сезон 2020/2021 команда завершила чемпионат Украины на 9 месте турнирной таблицы УПЛ, а в Кубке Украины дошла до полуфинала, где вылетела от Зари.

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