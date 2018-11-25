Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Александрия принимает Динамо в 16-м туре чемпионата Украины. Составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо, стартует в 19:30 по киевскому времени. Киевляне только на 2 очка опережают команду Шарана, которая не проигрывает 6 матчей подряд в УПЛ.

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Александр Хацкевич изрядно удивил, поставив номинального полузащитника Сергея Сидорчука в центр защиты киевлян, несмотря на наличие Артема Шабанова.

Александрия: Панькив – Бабогло, Банада, Бондаренко, Цуриков, Гречишкин, Шастал, Запорожан (к), Кирилл Ковалец, Задерака, Ситало

Запасные: Рудык, Микицей, Протасов, Долгий, Устименко, Пашаев, Стецьков

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадар, Сидорчук (К), Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Че Че, Андриевский, Кравченко, Шабанов, Русин, Дуелунд