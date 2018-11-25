Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Олександрія приймає Динамо у 16-му турі чемпіонату України. Стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ – на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо, стартує о 19:30 за київським часом. Кияни лише на 2 очки випереджають команду Шарана, яка не програє 6 матчів поспіль в УПЛ.

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Олександр Хацкевич добряче здивував, поставивши номінального півзахисника Сергія Сидорчука в центр захисту киян, незважаючи на наявність Артема Шабанова.

Олександрія: Паньків – Бабогло, Банада, Бондаренко, Цуріков, Гречишкін, Шастал, Запорожан (к), Кирило Ковалець, Задерака, Сітало

Запасні: Рудік, Микицей, Протасов, Довгий, Устименко, Пашаєв, Стецьков

Динамо: Бойко – Кендзьора, Кадар, Сидорчук (К), Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Запасні: Бущан, Че Че, Андрієвський, Кравченко, Шабанов, Русин, Дуелунд