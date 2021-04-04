Встреча непобедимой на выезде команды Луческу (8 побед и одна ничья в УПЛ) против 3 лучшей команды, если брать только домашние встречи. Интрига, сюжет! Где смотреть матч Александрия – Динамо онлайн? Игра доступна для просмотра по подписке на oll.tv. Прямая трансляция также на канале "Футбол 1". Луческу не выиграл у Шарана лишь 1 матч в Кубке – в остальном 6 побед, 0 поражений. Но на поле "желто-черных" было всегда трудно (2 минимальных триумфа и ничья). Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Киевляне планируют продолжить лучшую актуальную серию Премьер-лиги (4 победы подряд). Хозяева же чередуют домашние триумфы (уступили только Зари и Ворскле) с поражениями на выезде.

Александрия – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Александрия: Панькив (к) – Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков – Ковалец – Ситало

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваев, Буяльский, Де Пена – Беседин