Зустріч непереможної на виїзді команди Луческу (8 перемог і одна нічия в УПЛ) проти 3 найкращої команди, якщо брати лише домашні зустрічі. Інтрига, сюжет! Де дивитися матч Олександрія – Динамо онлайн? Гра доступна для перегляду за підпискою на oll.tv. Пряма трансляція також на каналі "Футбол 1". Луческу не виграв у Шарана лише 1 поєдинок у Кубку, решта – це 6 перемог, 0 поразок. Але на полі "жовто-чорних" було завжди важко (2 мінімальні тріумфи та нічия). Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Кияни планують продовжити найкращу актуальну серію Прем'єр-ліги (4 перемоги поспіль). Господарі ж чергують домашні тріумфи (поступилися лише Зорі та Ворсклі) з поразками на виїзді.

Олександрія – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Олександрія: Паньків (к) – Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Мірошніченко – Лучкевич, Банада, Гречишкін, Третьяков – Ковалець – Сітало

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін