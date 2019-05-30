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Шаран объяснил, чего не хватило Александрии в матче с Динамо

23:07 37 Читати українською
Шаран объяснил, чего не хватило Александрии в матче с Динамо
Владимир Шаран / соцсети

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о причине поражения от Динамо (0:2).

 
Виктор Цыганков 21’
Ахмед Алибеков 32’
Виктор Цыганков 69’
21’ Виктор Цыганков
32’ Ахмед Алибеков
69’ Виктор Цыганков

"Мы неплохо действовали в первом тайма, но после перерыва, думаю, все видели, что мы подсели физически. Но самое главное: если команда хочет добиваться успех, то ей необходим определенный уровень мастерства. Это то, чего нам сегодня не хватило.

Александрия – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Динамо заслуженно победило, но и мы заслуживали одного забитого мяча. Однако это футбол. И, повторюсь, мастерство футболистов.

Будем над этим работать и усиливать состав. Надеюсь на руководство клуба, к которому обязательно обращусь с соответствующей просьбой. Ведь нас ждет групповой турнир Лиги Европы", – сказал Шаран каналу Футбол 2.

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