Шаран объяснил, чего не хватило Александрии в матче с Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о причине поражения от Динамо (0:2).

"Мы неплохо действовали в первом тайма, но после перерыва, думаю, все видели, что мы подсели физически. Но самое главное: если команда хочет добиваться успех, то ей необходим определенный уровень мастерства. Это то, чего нам сегодня не хватило.

Александрия – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Динамо заслуженно победило, но и мы заслуживали одного забитого мяча. Однако это футбол. И, повторюсь, мастерство футболистов.

Будем над этим работать и усиливать состав. Надеюсь на руководство клуба, к которому обязательно обращусь с соответствующей просьбой. Ведь нас ждет групповой турнир Лиги Европы", – сказал Шаран каналу Футбол 2.

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