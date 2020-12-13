Заря владела преимуществом в матче против Александрии, что и конвертировалось в забитый гол еще до свистка на перерыв.

Заря победила Александрию в скандальном матче с двумя удалениями

Во втором тайме Кабаев оставил гостей в меньшинстве, но ближе к завершению игры арбитр выровнял составы. Перед финальным свистком Сайядманеш вышел один на один с голкипером Александрии и удвоил преимущество гостей.

Заря поднялась на 4-ю строчку, Александрия – 8-я.

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