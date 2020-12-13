Александрия – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча
23:08 - Читати українською
Александрия принимала Зарю в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Владислав Кабаев 50’
Аллахьяр Сайядманеш 90+6’
50’ Владислав Кабаев
90+6’ Аллахьяр Сайядманеш
Заря владела преимуществом в матче против Александрии, что и конвертировалось в забитый гол еще до свистка на перерыв.
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Во втором тайме Кабаев оставил гостей в меньшинстве, но ближе к завершению игры арбитр выровнял составы. Перед финальным свистком Сайядманеш вышел один на один с голкипером Александрии и удвоил преимущество гостей.
Заря поднялась на 4-ю строчку, Александрия – 8-я.
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