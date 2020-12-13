Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу
23:08 - Читать на русском
Олександрія приймала Зорю в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Дмитро Іванісеня 31’
Владислав Кабаєв 50’
Аллах'яр Сайядманеш 90+6’
31’ Дмитро Іванісеня
50’ Владислав Кабаєв
90+6’ Аллах'яр Сайядманеш
Зоря володіла перевагою у матчі проти Олександрії, що і конвертувалось у забитий гол ще до свистка на перерву.
Зоря перемогла Олександрію у скандальному матчі з двома вилученнями
У другому таймі Кабаєв залишив гостей у меншості, але ближче до завершення гри арбітр вирівняв складу. Перед фінальним свистком Сайядманеш вийшов один на один з голкіпером Олександрії і подвоїв перевагу гостей.
Зоря піднялась на 4-ту сходинку, Олександрія – 8-ма.
Динамо – Колос: Луческу зі скандалами бере зимове чемпіонство, або "Браво, Федераціє" 14 років потому
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter