Зоря володіла перевагою у матчі проти Олександрії, що і конвертувалось у забитий гол ще до свистка на перерву.

Зоря перемогла Олександрію у скандальному матчі з двома вилученнями

У другому таймі Кабаєв залишив гостей у меншості, але ближче до завершення гри арбітр вирівняв складу. Перед фінальним свистком Сайядманеш вийшов один на один з голкіпером Олександрії і подвоїв перевагу гостей.

Зоря піднялась на 4-ту сходинку, Олександрія – 8-ма.

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