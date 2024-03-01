На официальном сайте УПЛ в заявку Александрии внесли Ивана Калюжного. Клуб при этом не делал никаких заявлений по этому поводу.

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Напомним, Калюжный не был внесен в заявку команды на чемпионат, но при этом провел полный матч против Шахтера на поле (0:0). Из-за этого Александрии грозит техническое поражение, КДК УАФ рассмотрит дело 4 марта.

Добавим, что Иван провел первую половину сезона в составе черкасского ЛНЗ, сыграл 13 матчей в УПЛ (без результативных действий). В свое время Калюжный находился в академии Динамо.

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