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Александрия – Сент-Этьен: Пюэль отметил силу украинской команды

08:00 183 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: Пюэль отметил силу украинской команды
Клод Пюэль / фото: Сент-Этьен

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против Александрии.

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахби Хазри 24’
Махди Камара 73’
24’ Вахби Хазри
73’ Махди Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Конечно, в раздевалке все разочарованы итоговым результатом, потому что потеряли очки. Но мы сыграли отличный матч, против соперника, который не сдался, а продолжал искать решение.

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Александрия давила, ставила нас в неловкое положение своими навесами... Они действительно создали проблемы нашей защите. Я уже говорил и повторюсь, что это очень сильная команда. Не важно, дома или на выезде мы стараемся всегда играть победу. Это то, что нам удалось сделать, ведя в счете в два мяча. Даже если мы расстроены итогом, матч был хорошим.

Несмотря на этот результат, я считаю, что мы все еще в игре и продолжим борьбу за выход из группы. Нам нужно обыгрывать Гент дома, чтобы потом сыграть своеобразный финал в Вольфсбурге.

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Что меня интересует, так это то, что у меня еще есть возможность пройти отбор. Александрии это тоже касается. Я думаю, что мы можем сделать это и выйти в плей-офф. Однако сделать это будет сложно", – цитирует Пюэля пресс-служба Сент-Этьена.

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Лига Европы Сент-Этьен Сент-Этьен Клод Пюэль Клод Пюэль Александрия - Сент-Этьен Александрия Александрия
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