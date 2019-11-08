Александрия – Сент-Этьен: Пюэль отметил силу украинской команды

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против Александрии.

"Конечно, в раздевалке все разочарованы итоговым результатом, потому что потеряли очки. Но мы сыграли отличный матч, против соперника, который не сдался, а продолжал искать решение.

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Александрия давила, ставила нас в неловкое положение своими навесами... Они действительно создали проблемы нашей защите. Я уже говорил и повторюсь, что это очень сильная команда. Не важно, дома или на выезде мы стараемся всегда играть победу. Это то, что нам удалось сделать, ведя в счете в два мяча. Даже если мы расстроены итогом, матч был хорошим.

Несмотря на этот результат, я считаю, что мы все еще в игре и продолжим борьбу за выход из группы. Нам нужно обыгрывать Гент дома, чтобы потом сыграть своеобразный финал в Вольфсбурге.

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Что меня интересует, так это то, что у меня еще есть возможность пройти отбор. Александрии это тоже касается. Я думаю, что мы можем сделать это и выйти в плей-офф. Однако сделать это будет сложно", – цитирует Пюэля пресс-служба Сент-Этьена.