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Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель відзначив силу української команди

08:00 446 Читать на русском
Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель відзначив силу української команди
Клод Пюель / фото: Сент-Етьєн

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель поділився враженнями від матчу 4-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахбі Хазрі 24’
Махді Камара 73’
24’ Вахбі Хазрі
73’ Махді Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Звісно, ​​в роздягальні всі розчаровані підсумковим результатом, тому що втратили очки. Але ми зіграли відмінний матч, проти суперника, який не здався, а продовжував шукати рішення.

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Олександрія тиснула, ставила нас в незручне становище своїми навісами... Вони дійсно створили проблеми нашому захисту. Я вже говорив і повторюся, що це дуже сильна команда. Не важливо, вдома або на виїзді ми намагаємося завжди грати на перемогу. Це те, що нам вдалося зробити, ведучи в рахунку у два м'ячі. Навіть якщо ми засмучені підсумком, матч був хорошим.

Незважаючи на цей результат, я вважаю, що ми все ще у грі і продовжимо боротьбу за вихід з групи. Нам потрібно обігравати Гент вдома, щоб потім зіграти своєрідний фінал у Вольфсбурзі.

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Що мене цікавить, так це те, що у мене ще є можливість пройти відбір. Олександрії це теж стосується. Я думаю, що ми можемо зробити це і вийти у плей-офф. Однак зробити це буде складно", – цитує Пюеля прес-служба Сент-Етьєна.

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Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Клод Пюель Клод Пюель Олександрія - Сент-Етьєн Олександрія Олександрія
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