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Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували масову бійку у центрі Львова

10:48 241 Читать на русском
Олександрія – Сент-Етьєн: фанати влаштували масову бійку у центрі Львова
Поліція вгамовує футбольних фанатів / Фото з відкритих джерел

Ажіотаж навколо матчу 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном вилився у безлади на вулицях Львова – фанати вирішили з’ясувати стосунки у центрі міста.

 

6 листопада, близько 23:15, у Львові на площі Ринок виникла масова бійка між футбольними фанатами з України, Франції та Німеччини, у якій взяло участь понад 100 осіб. На місце інциденту скерували екіпажі патрульної поліції, бійців спецпідрозділу ТОР, управління поліції охорони та слідчо-оперативну групу.

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Правоохоронці заарештували дванадцятьох учасників інциденту, з яких – четверо львів’ян віком 20-22 роки та вісім іноземців. Під час заворушень було травмовано двоє поліцейських та пошкоджено два службових автомобілі, повідомляє Нацполіція Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 листопада, у Львові відбудеться матч 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном. Зустріч розпочнеться о 22:00 на Арені Львів.

Олександрія – Сент-Етьєн: анонс матчу Ліги Європи

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